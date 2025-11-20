Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa.Foto: Reinaldo Rodrigues
Carlos Moedas eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

Os líder lisboeta tem como vice-presidentes os autarcas de Câmara de Vila Franca de Xira e Palmela.
Carlos Nogueira
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, foi esta quinta-feira eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, numa lista que também inclui os chefes dos executivos municipais de Vila Franca de Xira e de Palmela como vice-presidentes, respetivamente Paulo Ferreira (PS) e Ana Teresa Vicente (CDU).

Na votação, feita através de voto secreto nominal e ponderado, na sede da Área Metropolitana de Lisboa, participaram os 18 municípios que compõem este território.

A lista única foi aprovada com 16 votos a favor e nenhum voto contra ou nulo.

Os novos eleitos desempenharão funções no próximo quadriénio 2025/2029.

O Conselho Metropolitano é o órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, de acordo com o estatuto das entidades intermunicipais.

É constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos 18 municípios que integram a área metropolitana (Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira).

