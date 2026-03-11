Campo de tiro da Força Aérea sai de Alcochete para Alter do Chão: "As populações podem estar tranquilas"

O Campo de Tiro da Força Aérea, atualmente em Alcochete, distrito de Setúbal, vai passar para Alter do Chão, em Portalegre, devido à construção do novo aeroporto Luís de Camões, anunciou esta quarta-feira (11) o ministro da Defesa Nacional.“O futuro Campo de Tiro da Força Aérea será localizado em Alter do Chão, distrito de Portalegre”, anunciou Nuno Melo, em conferência de imprensa no Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa.O governante salientou que a escolha da nova localização do Campo de Tiro “é um passo fundamental para que se proceda à desmilitarização dos terrenos”.Em maio de 2024, o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, com a denominação Aeroporto Luís de Camões, com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado..Chefe da Força Aérea afirma que população de Alter do Chão pode estar tranquila O chefe do Estado-Maior da Força Aérea afirmou que a população de Alter do Chão pode estar tranquila quanto a eventuais riscos de contaminação de terrenos devido ao novo Campo de Tiro, afirmando que o controlo “é total”.O general Sérgio Pereira falava em conferência de imprensa, no Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, depois de o ministro da Defesa anunciar que o Campo de Tiro da Força Aérea, atualmente localizado em Alcochete, distrito de Setúbal, passará para Alter do Chão, em Portalegre, devido à construção do novo aeroporto de Lisboa.Interrogados sobre eventuais riscos de contaminação dos solos devido à utilização de armamento com chumbo, o general referiu que por vezes é necessário utilizar armamento real mas que tal utilização “é muito diminuta” e “está completamente controlada”.“Não há objeto, posso garantir, que não seja monitorizado, que nós atiremos para a carreira de tiro que não esteja absolutamente controlado. As populações podem estar tranquilas, o controlo é total”, sublinhou.O general acrescentou ainda que o atual Campo de Tiro “tem um reconhecimento e certificação ambiental desde 2001” e é um dos “principais contribuintes para o roteiro da neutralidade carbónica 2050”.O novo CEMFA – que tomou posse no início deste mês – disse que este “é um dia feliz” para o ramo.Também o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), general João Cartaxo Alves – que até há pouco tempo chefiava a Força Aérea – detalhou que “cada vez mais” a atividade no Campo de Tiro recorre a sensores, apesar de ter que utilizar por vezes armamento real.Cartaxo Alves realçou que atualmente, em Alcochete, todos os detritos deflagrados durante exercícios são “retirados e tratados ambientalmente” e que no futuro acontecerá o mesmo.“E tudo aquilo que por acaso não é deflagrado ao atingir o solo é desativado por equipas especializadas”, sublinhou.O general fez questão de realçar que as atividades no Campo de Tiro decorrem fora do período mais propício à ocorrência de fogos florestais, e que agricultores e produtores poderão continuar a utilizar alguns dos terrenos escolhidos para o novo campo de tiro em Alter do Chão, de forma controlada.O novo Campo de Tiro, que foi hoje anunciado, terá cerca de 7.500 hectares. Ainda não são conhecidos os custos totais da relocalização, cujas verbas serão partilhadas entre o Ministério da Defesa e das Infraestruturas, de acordo com Nuno Melo.Em maio de 2024, o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, com a denominação Aeroporto Luís de Camões, com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado.