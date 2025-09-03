Câmara do Seixal faz apelo a trabalho extraordinário para a Festa do Avante

A Câmara do Seixal apelou aos serviços para apurarem o interesse de trabalhadores do município em prestar trabalho extraordinário na Festa do Avante, que nas próximas sexta-feira, sábado e domingo volta a ser organizada pelo PCP, encerrando com o discurso do secretário-geral comunista, Paulo Raimundo.Em mensagens de correio eletrónico enviadas em julho, às quais o DN teve acesso, a Divisão de Administração e Atendimento Público enviou para os diversos serviços municipais informação a ser distribuída aos trabalhadores. E, noutro mail, da Divisão de Trânsito e Espaço Público, foi solicitada a divulgação do “pedido de apoio aos trabalhadores” que, após acordo das chefias diretas, “deverão informar a disponibilidade para integrar as equipas necessárias”. Em causa, no que dizia respeito ao apoio à PSP no ordenamento de trânsito e segurança de circulação de veículos e pessoas no acesso ao recinto, na Quinta da Atalaia, estava “trabalho prestado em contexto de prevenção de proteção civil”, enquadrando-se no âmbito de trabalho extraordinário por, segundo o artigo da lei invocado, haver motivo de força maior ou ser indispensável para prevenir prejuízos graves.O DN perguntou à Câmara do Seixal quantos trabalhadores da autarquia irão fazer trabalho extraordinário nos três dias em que a Festa do Avante se realiza e qual será o custo total dos encargos decorrentes que será suportado pela autarquia, mas o Gabinete de Protocolo e Relações Públicas respondeu que não é possível, “neste momento, referir os montantes envolvidos”.Ainda segundo a Câmara do Seixal, a Festa do Avante, que se realiza no concelho desde 1990, leva a que a autarquia assuma “um conjunto de responsabilidades que decorrem da sua competência administrativa”, como recolha de resíduos sólidos urbanos e ordenamento do trânsito, tal como a elaboração do plano de segurança das zonas limítrofes.A autarquia, governada pelo PCP desde 1976, nega diferenças de tratamento em relação a “qualquer outro evento de grandes dimensões”. E dá o exemplo do “Festa na Praça”, realizado no domingo, que celebrou os 40 anos dos hipermercados Continente, e das Jornadas Mundiais da Juventude, quando o Seixal acolheu milhares de participantes.