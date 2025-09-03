Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A Festa do Avante realiza-se na Quinta da Atalaia desde 1990.
Política

Câmara do Seixal faz apelo a trabalho extraordinário para a Festa do Avante

Autarquia do PCP não diz quanto gastará nos turnos dos trabalhadores, após serviços municipais terem recebido “pedido de apoio”. Mas nega diferença de tratamento em relação a outros grandes eventos.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
PCP
Seixal
Festa do Avante
