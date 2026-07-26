Ministro da Educação pediu desculpas a famílias, alunos e escolas.
Ministro da Educação pediu desculpas a famílias, alunos e escolas.Paulo Spranger
Política

Barómetro DN/Aximage: Maioria não confia no ministro para conduzir próximas fases de exames

Fernando Alexandre pediu desculpa, mas falhas na correção deixaram marcas. Três quartos dos inquiridos dizem que governantes são responsáveis por um problema a que quase todos reconhecem importância.
Leonardo Ralha
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Luís Montenegro
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