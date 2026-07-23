Luís Montenegro só conseguiu saldo positivo junto dos inquiridos que votaram na AD.
Luís Montenegro só conseguiu saldo positivo junto dos inquiridos que votaram na AD.Reinaldo Rodrigues
Política

Barómetro DN/Aximage: Governo tem a pior avaliação desde o início da legislatura

Opiniões negativas refletem-se em Luís Montenegro, que fica atrás de José Luís Carneiro e de André Ventura na confiança para ser primeiro-ministro.
Leonardo Ralha
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