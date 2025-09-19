Autárquicas: Montenegro e Pedro Duarte visitam rua onde nasceu Sá Carneiro

O Presidente do PSD encontrou-se esta sexta-feira, 19 de setembro, com Pedro Duarte, o candidato da Coligação Porto Somos Nós (PSD/ IL e CDS/ PP) à câmara do Porto. O encontro teve lugar ao meio dia, na sede de candidatura, situada na Avenida dos Aliados. Quinze minutos depois, seguiram em passeio pelo centro histórico da cidade, passando pela casa onde nasceu Francisco Sá Carneiro, na Rua da Picaria. Previa-se que esse fosse o momento para uma declaração aos jornalistas, porém Pedro Duarte não prestou declarações e Luís Montenegro optou por falar aos jornalistas na sede de campanha. Da Picaria, Montenegro e Duarte seguiram para um almoço privado. Luís Montenegro, que se encontra no Porto para participar no Fórum Social do Porto 2025, manifestou-se esta sexta-feira, 19 de setembro, convicto de que se “está a abrir caminho” para que o país tenha uma legislação laboral “ainda mais amiga” do trabalho e dos trabalhadores. “E é também com o foco na competitividade da nossa economia e da produtividade que estamos a abrir em Portugal a perspetiva de termos uma legislação laboral ainda mais amiga do trabalho, da qualidade do emprego e da competitividade da economia como caminho para valorizar as condições salariais, para proteger direitos e garantias dos trabalhadores e, também, para conciliar a vida profissional com a vida familiar”, afirmou no Fórum Social do Porto 2025. Montenegro considerou que, na base desta perspetiva, está um intenso diálogo social e o fortalecimento da contratação coletiva. O governante, que tinha ao lado o presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que Portugal está firmemente alinhado com o objetivo de reforçar a competitividade da economia promovendo e criando empregos de qualidade. “Temos por isso, devo aqui acrescentar, uma política firme de valorização dos salários e de diminuição dos impostos sobre o rendimento do trabalho”, referiu. Montenegro disse ainda que Portugal foi em 2024 o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em que o aumento do rendimento dos trabalhadores foi maior. O Fórum Social do Porto 2025, que começou na quinta-feira e termina hoje, tem como tema central "Empregos de Qualidade numa Europa Social Competitiva" e é organizado pelo Governo português com o apoio da Comissão Europeia.COM LUSA(Em atualização)