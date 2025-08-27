Autárquicas. Coligação PSD/CDS para Braga afirma que Rui Rocha foi "corrido" de Lisboa

A candidatura da coligação Juntos por Braga (PSD/CDS) à Câmara Municipal criticou esta terça-feira, dia 26 de agosto, Rui Rocha, candidato da Iniciativa Liberal ao município. O político entende que o ex-presidente da Iniciativa Liberal se está a tentar "reabilitar politicamente.“Depois de ter sido corrido da liderança nacional do seu partido, na sequência de uma pesada derrota eleitoral, Rui Rocha escolheu Braga para tentar reabilitar-se politicamente. Mas ao invés de mostrar seriedade e respeito, escolheu a mentira e a demagogia barata. Erra profundamente se pensa que aqui pode brincar à política como se estivesse num recreio. Os bracarenses não são cidadãos menos exigentes, nem aceitam ser tratados com condescendência”, referiu a coligação, em comunicado enviado às redações.Rui Rocha tinha-se pronunciado sobre os apoios municipais aos clubes desportivos. "São acusações falsas, revelam não só desconhecimento, mas também uma forma leviana de fazer política que insulta os bracarenses”, disse a candidatura liderada por João Rodrigues, atual vereador da autarquia.Em causa as palavras de Rui Rocha, numa visita ao Braga Rugby, que mencionou que "não faz sentido que um clube – ou qualquer outra entidade, diga-se – pague por estar instalado entre dois poderes políticos diferentes: PS na freguesia, PSD na câmara municipal. E por não ter um apoio condizente dentro da promoção aos valores do desporto que o clube traz para a cidade de Braga".“Nos últimos 12 anos, a política desportiva do Município foi tutelada pela vereadora Sameiro Araújo. Conhecida treinadora de atletismo, responsável por atletas olímpicos, é uma mulher respeitada, experiente e reconhecida pela sua seriedade. Mesmo quem diverge noutras áreas reconhece os avanços e a qualidade do trabalho realizado no desporto em Braga. Se há área de consenso na governação municipal, é esta. Perante isto, até seria recomendável que Rui Rocha aceitasse umas aulas com Sameiro Araújo. Talvez aprendesse que, tal como no atletismo, a política também exige seriedade, preparação e respeito, qualidades que, pelos vistos, ele deixou em Lisboa quando foi afastado da liderança do seu partido”, disse João Rodrigues, que procura manter a liderança da autarquia no PSD, agora que Ricardo Rio não se pode recandidatar.O PS aposta no ex-secretário de Estado das Comunidades António Braga para tentar reconquistar a Câmara de Braga, que perdeu em 2013, após um “reinado” de 37 anos de Mesquita Machado. O PAN ladeia os socialistas.Pelo Chega, concorre Filipe Aguiar, empresário de 54 anos que é o atual presidente da concelhia de Braga e vice-presidente da distrital.Anunciada também está a candidatura do movimento independente “Amar e servir Braga”, liderada pelo arqueólogo Ricardo Silva, de 44 anos, que está a cumprir o terceiro mandato consecutivo como presidente da Junta de Freguesia de São Victor, em Braga. A CDU (PCP/PEV) escolheu João Baptista, engenheiro civil de 52 anos e deputado na Assembleia Municipal de Braga.O Bloco de Esquerda candidata António Lima. O Livre, que saiu da negociação com o PS na fase final, tem Carlos Fragoso como cabeça de lista..Autárquicas: PSD confirma Nuno Piteira Lopes em Cascais e João Rodrigues em Braga.Rui Rocha é o candidato à Câmara de Braga pela Iniciativa Liberal