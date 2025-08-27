Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em 2025, Carla Castelo é indicada pelo Livre, sendo apoiada pelo Bloco de Esquerda e Volt também.Foto: Hervé Hette
Política

Autárquicas. Carla Castelo promete manter postura de denúncia em Oeiras

AO DN, independente apoiada por Livre, Bloco e Volt diz crer em nova eleição para uma vereação que marque a oposição a Isaltino Morais. Revela que PS rejeitou reunir para uma possível coligação.
Frederico Bártolo
Livre
Bloco de Esquerda
Volt
Partido Socialista
Isaltino Morais
Câmara Municipal de Oeiras
Autárquicas 2025

