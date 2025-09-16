Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Faro terá batalha a três.
Política

Autárquicas. À beira da Ria Formosa surge uma luta a três, com Chega e PS a desafiarem domínio do PSD

Cristóvão Norte tem uma coligação para manter supremacia social-democrata. Pedro Pinto, número 2 do Chega, sonha com a primeira capital de distrito. António Pina lidera o PS sem apoios à esquerda.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
