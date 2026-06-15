Aumentar remuneração do trabalho por turnos e travar despedimentos por IA: a reforma laboral que o BE propõe

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou esta segunda-feira (15 de junho) um conjunto de propostas de alteração à legislação laboral que incluem aumentos salariais para trabalhadores por turnos e noturnos, a redução do horário de trabalho e a proibição de despedimentos decididos por sistemas de inteligência artificial.As medidas serão discutidas esta semana no Parlamento, no âmbito da reforma laboral proposta pelo Governo, e são encaradas pelo partido como um teste à posição das restantes forças políticas em matéria de direitos dos trabalhadores. “O debate sobre a revisão do Código de Trabalho não precisa de ser um debate sobre a perda de direitos”, defendeu o coordenador do BE, José Manuel Pureza, numa conferência de imprensa na Assembleia da República, ao lado do deputado Fabian Figueiredo.Entre as propostas apresentadas está a fixação de uma semana de trabalho de 35 horas para quem exerce funções em regime de turnos ou trabalho noturno. O partido propõe ainda “um acréscimo de remuneração de 30% no trabalho noturno e de 25% a 30% no trabalho por turnos”, explicou Pureza, em declarações citadas pela agência Lusa e reproduzidas por vários meios. O BE defende também acompanhamento médico gratuito para estes trabalhadores e a possibilidade de reforma antecipada sem penalizações.Na área da inteligência artificial, o partido pretende reforçar os direitos dos trabalhadores perante decisões automatizadas. As propostas incluem o direito à informação sobre a utilização destes sistemas, o acesso a uma explicação escrita das decisões tomadas com recurso a inteligência artificial e a proibição de despedimentos ou cessação de contratos sem intervenção humana. “Qualquer decisão de despedimento, suspensão ou fim do contrato” deve ser tomada por uma pessoa e não por um sistema automatizado, sustenta o Bloco.O pacote inclui ainda medidas como a reposição de um mês de indemnização por cada ano de trabalho em caso de despedimento bem como a dispensa de trabalho ao ar livre para trabalhadores de setores como construção ou agricultura em situações de calor extremo ou quando estejam em vigor avisos meteorológicos laranja ou vermelho.O deputado único do BE, Fabian Figueiredo, desafiou os restantes partidos a viabilizarem as propostas bloquistas. “Esta semana chegou o teste do algodão”, afirmou, defendendo que “é altura da coerência” e que basta que “toda a gente seja honesta a votar, que as suas palavras valham”..Carneiro acusa Governo de andar em “baile de máscaras” com Ventura sobre pacote laboral.Sindicalistas de várias tendências apelam à mobilização contra pacote laboral