António José Seguro no Luxemburgo
António José Seguro no LuxemburgoMiguel Figueiredo Lopes/Presidência da República
Política

As mensagens de Seguro no Luxemburgo: diáspora, inclusão, língua portuguesa e Europa no arranque do 10 de Junho

No arranque das comemorações do Dia de Portugal, o Presidente da República afirmou a comunidade portuguesa no Luxemburgo como parte constitutiva da identidade nacional e como exemplo de integração. Nos discursos oficiais, destacou a diáspora, a língua portuguesa, a memória da emigração e a construção europeia. À margem da visita, recusou comentar a revisão da lei laboral, defendendo que “este é o tempo do Parlamento”.
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António José Seguro
Língua portuguesa
Luxemburgo
10 de Junho, Presidente da República
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