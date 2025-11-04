Após recontagem de votos, tudo na mesma: Chega elege dois veredadores

A recontagem dos votos das eleições autárquicas numa secção da freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, deixou tudo na mesma, com o Chega a eleger dois vereadores, apurou o DN.O Tribunal Constitucional tinha ordenado a recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto, depois de um recurso interposto pela CDU, que tinha esperança de vir a ter dois vereadores.Na eleição para a Câmara Municipal de Lisboa, o Chega começou por estar à frente da CDU por uma diferença de 11 votos, segundo os resultados provisórios do dia do ato eleitoral, em 12 de outubro. Dias depois, a assembleia de apuramento local fez saber que essa diferença tinha sido reduzida a três votos. O acórdão do Tribunal Constitucional que ordenou a reconagem decidiu também validar um voto nulo a favor da CDU, numa secção de voto da freguesia da Santa Maria Maior, assim como declarar nulo outro voto que tinha sido atribuído ao Chega. Assim, o processo de recontagem tinha particular importância na atribuição de um lugar de vereador no executivo da Câmara Municipal de Lisboa (CML) ao Chega ou à CDU (PCP/PEV), forças que atualmente estão a um voto de distância, com vantagem para o Chega.Segundo apurou o DN, a recontagem efetuada esta terça-feira, 4 de novembro, dirigido por uma magistrada judicial, bateu certa com o que havia sido publicado no edital. Uma fonte ligada ao processo explica que a ata tinha os 10 votos a mais na CDU por erro de passagem de dados. Assim, o Chega confirma a eleição de dois vereadores e a CDU de um."Tendo terminado a recontagem dos votos ordenada pelo Tribunal Constitucional, no quadro do recurso colocado pelo PCP no âmbito dos trabalhos da Assembleia de Apuramento Geral, confirma-se a eleição de um vereador pela CDU. O PCP e a CDU reafirmam o seu compromisso na defesa de uma cidade mais justa e para todos, na defesa dos anseios de quem aqui vive e trabalha. É nesse trabalho futuro que estamos empenhados", diz entretanto o partido em comunicado, sendo que decidiu não recorrer..Autárquicas. PCP confiante em ganhar terceiro lugar na recontagem que avança esta terça-feira em Lisboa.Tribunal Constitucional deixa CDU a um voto do Chega em Lisboa e ordena recontagem de uma secção de voto