António Vicente substitui Carlos Costa Neves como secretário-geral do Governo

O Governo anunciou esta quarta-feira, 8 de abril, que António Vicente, atual coordenador do grupo de trabalho para a Reforma do Estado, vai substituir Carlos Costa Neves como secretário-geral do executivo, “sem encargos para o erário público português”.“Na sequência da escolha pelo Conselho de Curadores da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) de Carlos Costa Neves para o Conselho Executivo daquela instituição, o primeiro-ministro aceitou o pedido de exoneração de Carlos Costa Neves da função de Secretário-Geral do Governo”, indica um comunicado da Presidência do Conselho de Ministros enviado às redações.Segundo a nota, o cargo passa a ser assumido a partir desta quinta-feira por António Vicente, que acumulará com a coordenação da reforma do Estado e manterá “o vencimento do seu lugar na carreira de funcionário público da Comissão Europeia, pago pela instituição de origem, e, portanto, sem encargos para o erário público português”.Além de coordenador do Grupo de Trabalho para Reforma do Estado, António Vicente é funcionário sénior da Comissão Europeia e professor auxiliar convidado na Nova SBE. Foi anteriormente Chefe Adjunto da Representação da Comissão Europeia em Portugal; membro da equipa liderada por Michel Barnier que negociou o pós-Brexit; chefe de gabinete do então Comissário Europeu para a Ciência, Investigação e Inovação, Carlos Moedas; tendo antes coordenado a equipa que apoiou o Governo no acompanhamento do programa de ajustamento assinado com UE e FMI. Trabalhou vários anos na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, foi membro do conselho científico do Fórum Futuro da Gulbenkian, membro do conselho diretivo da Câmara de Comércio Luso-Britânica e colaborador da Economist Intelligence Unit. Em termos académicos, obteve um mestrado em economia e uma pós-graduação em gestão, ambos pela Nova SBE, e um mestrado em filosofia política pela London School of Economics, tendo feito a sua licenciatura no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.