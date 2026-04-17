António José Seguro faz visita a Espanha neste domingo

O Presidente da República, António José Seguro, anunciou nesta sexta-feira, 17 de abril, que vai fazer a sua primeira deslocação fora de Lisboa nos próximos domingo e segunda-feira, 19 e 20 de abril, numa visita a Espanha.O programa inclui um encontro com os reis de Espanha, Felipe VI e Letícia, no qual o Chefe de Estado estará acompanhado pela primeira-dama, Margarida Maldonado Freitas.António José Seguro também se irá reunir com o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, e com jovens portugueses residentes em Espanha.Numa nota no site da Presidência da República lê-se que, ”ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do país, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar”.