Antigo número dois do Chega no encerramento do Congresso do CDS-PP

O antigo numero dois do Chega, Nuno Afonso, foi uma das presenças mais surpreendentes no encerramento do Congresso do CDS-PP, que irá reeleger Nuno Melo para um terceiro mandato neste domingo. No entanto, o antigo braço direito de André Ventura, que foi chefe de gabinete do então deputado único, garantiu ao DN que foi convidado a estar presente por um congressista e que não está nos seus planos aderir aos centristas.“Conto manter-me independente”, disse Nuno Afonso, que entre 2021 e 2025 foi vereador da Câmara de Sintra, mesmo depois de se ter desfiliado do Chega, em conflito aberto com André Ventura.O CDS-PP aprovou a moção de estratégia global de Nuno Melo, com 97% dos votos, enquanto a do seu rival na luta pela liderança dos centristas, Nuno Correia da Silva, só teve oito votos a favor. Sem surpresa, só houve uma lista para os órgãos internos do partido, pelo que a reeleição do atual ministro da Defesa Nacional para um terceiro mandato à frente do partido está garantida. .CDS-PP: Ana Miguel Pedro e Catarina Araújo são as novas vice-presidentes de Nuno Melo.Presidente do Congresso do CDS apela à retirada de moções em nome da união em torno do líder Nuno Melo