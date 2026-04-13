Nuno Morna foi eleito pela última vez nas regionais de 2024.
Nuno Morna foi eleito pela última vez nas regionais de 2024.FOTO: Hélder Santos / Aspress
Política

Antigo deputado regional madeirense deixa “caricatura” de Iniciativa Liberal

Fundador do núcleo e primeiro eleito na região autónoma, Nuno Morna sai devido à “descarada aproximação” que vê na liderança de Gonçalo Maia Camelo em relação ao PSD de Miguel Albuquerque.
Leonardo Ralha
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