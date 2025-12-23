Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ventura anuncia que vai recorrer da sentença dos cartazes
Ventura anuncia que vai recorrer da sentença dos cartazes

Candidato presidencial contesta decisão judicial que invoca a defesa de uma "sociedade democrática inclusiva" para proibir a propaganda que visa a comunidade cigana.
Ricardo Simões Ferreira
André Ventura, presidente do Chega e candidato às eleições presidenciais de 18 de Janeiro, anunciou esta terça-feira, 23 de dezembro, que vai submeter um recurso contra a ordem judicial que o obriga a retirar os cartazes de campanha dirigidos à comunidade cigana. Em declarações na Praça Gomes Teixeira, no Porto, o líder do Chega defendeu que a liberdade de expressão política está a ser cerceada por uma decisão que considera "grave e irreversível".

A sentença, proferida pela juíza Ana Barão do Tribunal Local Cível de Lisboa, fundamenta a proibição na necessidade de assegurar a "preservação de uma sociedade democrática inclusiva". O tribunal considera que a mensagem "os ciganos têm de cumprir a lei" ultrapassa os limites da crítica política, ao promover a estigmatização e a segregação de um grupo étnico, colidindo com os princípios de dignidade humana essenciais ao Estado de Direito.

Ventura reagiu com crueza à fundamentação, argumentando que os tribunais não devem interferir na estratégia de comunicação das candidaturas. "Não é ao tribunal que compete determinar como é que a campanha eleitoral segue o seu caminho", afirmou, acrescentando que o recurso será apresentado "entre hoje e amanhã". O candidato aproveitou para traçar um paralelismo com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que foi alvo de cartazes sobre corrupção: "O primeiro-ministro tem que levar com a liberdade de expressão, mas os ciganos não porque ficam ofendidos na sua etnia", disse.

A ordem judicial estipula um prazo de 24 horas para a remoção total da propaganda em todo o país, sob pena de uma multa de 2500 euros por cada dia de atraso e por cada cartaz que permaneça na via pública. Apesar do anúncio do recurso, Ventura já começou a partilhar vídeos nas redes sociais onde a palavra "ciganos" é substituída por "censura", embora negue que se trate de uma cedência total, classificando-a como uma "substituição normal de mensagens".

As associações que moveram a ação celebraram a decisão, considerando-a um marco na proteção da dignidade das minorias em Portugal.

