Ana Simões Silva abandona o Chega: “Nada tenho contra o partido ou André Ventura, mas já não aguentava mais”

A vereadora eleita pelo Chega nas autárquicas de 12 de outubro de 2025 anunciou a sua desfiliação do partido e a decisão de assumir o mandato como independente na Câmara Municipal de Lisboa, alegando falta de condições de trabalho e “incompatibilidades políticas intransponíveis” com Bruno Mascarenhas. "Não podia ser um mero objeto", diz ao DN.
