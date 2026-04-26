Pedro Delgado Alves, com três cravos na lapela, no início da sessão solene comemorativa do 25 de Abril.
Pedro Delgado Alves, com três cravos na lapela, no início da sessão solene comemorativa do 25 de Abril.FOTO: Leonardo Negrão
Política

Aguiar-Branco não vai reagir a virar de costas do deputado Delgado Alves no 25 de Abril

Socialista criticou discurso do presidente da Assembleia da República sobre transparência, alegando que se está a transformar a política "num reality show"-
Leonardo Ralha
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José Pedro Aguiar-Branco
Assembleia da República
Presidente da Assembleia da República
25 de Abril
Ascenso Simões
Código de conduta
Pedro Delgado Alves
edição impressa
Comissão da Transparência

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