Aguiar-Branco consulta partidos sobre adiamento do debate quinzenal com primeiro-ministro

O presidente da Assembleia da República vai consultar os membros da conferência de líderes sobre um eventual adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, previsto para esta quarta-feira, às 15:00, disse à agência Lusa fonte parlamentar.De acordo com a mesma fonte, José Pedro Aguiar-Branco tem estado em contacto com o Governo e com os representantes dos vários grupos parlamentares sobre esse eventual adiamento do debate quinzenal, sobretudo por causa do agravamento da situação de risco de inundações na região de Coimbra.Nesses contactos, pede-se a cada um dos grupos parlamentares que responda a esta questão de um eventual adiamento do debate quinzenal até às 12:00 de hoje.Como alternativa, José Pedro Aguiar-Branco coloca a possibilidade de o debate quinzenal com o primeiro-ministro se realizar na sexta-feira, pelas 10:00.Haveria, por outro lado, um reagendamento dos temas que seriam debatidos em plenário nessa sexta-feira na próxima Conferência de Líderes de 18 de fevereiro.O grupo parlamentar do PSD “dá anuência” ao adiamento do debate quinzenal, disse hoje à Lusa fonte oficial da bancada social-democrata.A Iniciativa Liberal já tinha anunciado que iria pedir o adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro..Iniciativa Liberal pede adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro