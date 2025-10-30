Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Agora é oficial. Eleições presidenciais realizam-se a 18 de janeiro
Pedro Correia/Arquivo Global Imagens
Política

Agora é oficial. Eleições presidenciais realizam-se a 18 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito vários vezes que estava inclinado a marcar as eleições presidenciais para essa data.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

As eleições presidenciais vão acontecer a 18 de janeiro de 2026. O presidente da República assinou o Decreto que fixa as eleições presidenciais para esse domingo, o qual seguiu para publicação no Diário da República, segundo informa uma nota da presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito vários vezes que estava inclinado a marcar as eleições presidenciais para essa data. O chefe de Estado referiu que queria evitar que o prazo limite para a entrega de candidaturas, que é 30 dias antes das eleições, coincidisse com o Natal e que uma eventual segunda volta se realizasse no domingo de Carnaval.

