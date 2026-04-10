“A direita contribuiu para a imoralidade de o Estado estar a aumentar a receita à custa dos sacrifícios dos portugueses"

O secretário-geral do PS acusou esta sexta-feira (20) a direita parlamentar de permitir a “imoralidade” de o Estado estar a arrecadar “mais receita” com a atual conjuntura de aumento de preços à custa dos “sacrifícios” da generalidade dos cidadãos.Esta posição foi tomada por José Luís Carneiro pouco depois de a Assembleia da República, em plenário, com os votos contra do PSD, Chega, IL e CDS, ter chumbado uma resolução do PS que recomendava medidas de proteção às famílias e empresas na atual conjuntura de “aumento do custo de vida”.“A direita - AD, Chega e Liberais - contribuiu para a imoralidade de o Estado estar a aumentar a sua receita à custa dos sacrifícios dos portugueses. Não deixaremos de dar conta pública disto a todos os portugueses”, declarou José Luís Carneiro.O secretário-geral do PS avisou também que o seu partido continuará a fazer chegar “a cada uma das localidades” do país as propostas que apresentou para “enfrentar o aumento do custo de vida e, ao mesmo tempo, lembrar quem, nestas alturas, está ao lado dos portugueses e quem está contra as propostas que visam responder às suas necessidades”.José Luís Carneiro advogou depois que foi o primeiro líder partidário, durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, quando deflagrou a guerra no Médio Oriente, a apresentar propostas contra o aumento do custo de vida.“Reiterei essas propostas nos debates consecutivos para que o Governo encontrasse soluções, particularmente para os resultados dos impactos da guerra, nomeadamente nos custos com os bens alimentares. Propostas, também, no que respeita ao aumento dos custos dos combustíveis, quer combustíveis para transportes de mercadorias, quer para transportes de passageiros”, apontou.Ainda de acordo com José Luís Carneiro, os socialistas apresentaram igualmente propostas para responder ao aumento dos custos de produção em setores como o agroalimentar.“Estas propostas foram reiteradas ao primeiro-ministro. Fui mesmo o primeiro líder partidário a fazê-lo e agora essas propostas transformaram-se numa recomendação ao Governo. Mas lamento que os partidos da direita - AD, liberais e Chega - estejam a contribuir para que o Estado arrecade mais receita à custa do sacrifício dos portugueses”, criticou.O secretário-geral do PS acentuou que esta situação representa “uma imoralidade”.“Quero que fique claro para todos: O Estado está a arrecadar receita à custa do sacrifício dos portugueses. Do ponto de vista do PS isso é imoral e apresentámos propostas políticas para corrigir essa imoralidade, propostas que foram chumbadas pela direita neste parlamento”, acrescentou..Propostas para IVA zero nos bens alimentares essenciais chumbadas no parlamento