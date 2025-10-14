Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Alexandra Leitão desceu do Largo do Chiado ao Rossio com líderes partidários como José Luís Carneiro, Carlos César, Rui Tavares, Isabel Mendes Lopes, Inês de Sousa Real e Mariana Mortágua.
Alexandra Leitão desceu do Largo do Chiado ao Rossio com líderes partidários como José Luís Carneiro, Carlos César, Rui Tavares, Isabel Mendes Lopes, Inês de Sousa Real e Mariana Mortágua.Foto: Gerardo Santos
Política

A derrota do PS na capital: lisboetas preferiram PS nas freguesias à aliança com Bloco na câmara municipal

Incapacidade de converter votos em autarcas locais em votos para a liderança da câmara aconteceu em oito freguesias ganhas. Discurso não aglomerou esquerda e BE não acrescentou. Há ira com o PCP.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Alexandra Leitão
Bloco de Esquerda
PS
CDU
João Ferreira
Câmara Municipal
Freguesias
edição impressa
discurso
capital
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt