Ventura e Le Pen juntos em Lisboa no inicío da campanha eleitoral

Ana Gomes quer regionalização do país sem referendo

O gabinete da presidente da União Nacional gaulesa (Rassemblement National) confirmou hoje a presença de Marine Le Pen num almoço na capital portuguesa naquele domingo, disse fonte oficial da candidatura do líder da extrema-direita à Lusa.

"Estamos ainda a estudar o tipo de eventos, mas alguns serão em auditórios com lugares marcados e separação física, como nos espetáculos e eventos culturais autorizados pela Direção-Geral da Saúde, os quais não terão refeição incluída", disse à agência Lusa a mesma fonte.

O líder do Chega só vai protagonizar "eventos de rua em casos muito excecionais e com pequenos grupos de pessoas" em virtude da situação de pandemia de covid-19 e as diversas iniciativas previstas estão agendadas diariamente para cerca das 13:00 e das 19:00.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o roteiro provisório, depois do almoço com Le Pen, Ventura desloca-se para Beja, seguindo-se, no primeiro dia oficial de campanha eleitoral, segunda-feira 11 de janeiro, o distrito de Faro. Nessa noite, há debate televisivo na CMTV.

Na terça-feira, o destino é Évora e, pela noite, novo debate televisivo, desta feita na RTP.

Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Viseu completam o roteiro da primeira semana de apelo ao voto.

O fim de semana de 16 e 17 de janeiro vai ser passado pela comitiva do líder do Chega em Trás-os-Montes e no Minho (Vila Real, Bragança e Braga).

Nos derradeiros cinco dias de campanha, André Ventura vai deslocar-se a Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e novamente Lisboa.

Na sexta-feira, 22 de janeiro, véspera do dia de reflexão, o dia do candidato tem previstas ações em Loures e em Sintra.