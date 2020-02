Tancos. Costa divulga respostas e nega conhecimento da encenação para a descoberta das armas

O primeiro-ministro já respondeu - por escrito, ontem à tarde - ao questionário que o juiz Carlos Alexandre lhe fez no âmbito da fase de instrução do caso de Tancos.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada ao DN por fonte governamental. O gabinete do primeiro-ministro divulgou, na íntegra, as respostas ao juiz Carlos Alexandre. O chefe do governo nega ter tido conhecimento da encenação em torno da descoberta das armas. Perguntas e respostas ocupam 49 páginas. E por 29 vezes António Costa responde simplesmente "não". As respostas poderão suscitar pedidos de esclarecimento dos advogados e do Ministério Público.

Em 29 de junho de 2017, o Exército tornou público o desaparecimento de material de guerra dos Paióis Nacionais de Tancos (PNT), ocorrido na véspera. Em 18 de outubro do mesmo ano, a PJM (Polícia Judiciária Militar) anunciou que esse material havia sido descoberto num terreno na Chamusca, dizendo o comunicado que a operação envolvera a GNR de Loulé.

O primeiro-ministro afirma nas suas respostas a Carlos Alexandre que só na manhã do dia 12 de Outubro de 2018 - um ano depois da descoberta do material roubado - é que teve acesso a um documento, "não assinado, não datado e não timbrado", supostamente do major Vasco Brasão (inspetor da Polícia Judiciária Militar, PJM), onde este detalhava como estava combinado com os assaltantes a devolução do material roubado. Costa conta que nessa altura mostrou o documento ao seu então ainda ministro da Defesa, Azeredo Lopes - hoje o principal arguido deste caso -, tendo ficado "com a convicção que ele nunca o tinha visto anteriormente".

Um ano antes, em 20 de outubro de 2017 - três dias depois do achamento do material roubado - este documento havia sido entregue pelo então diretor da PJM, coronel Luís Vieira (um dos arguidos deste caso) ao chefe de gabinete de Azeredo Lopes, tenente-general Martins Pereira - algo que permite ao MP supor que Azeredo Lopes soube da encenação montada pela PJM para a descoberta do material logo após esta ter acontecido, mas nunca a revelando ao MP (que a certa altura tanto investigava o desaparecimento das armas como aquilo que qualificava como o seu "achamento").

A divulgação das respostas foi justificada pelo gabinete do PM numa frase: "Tendo sido postas a circular versões parciais do depoimento do Primeiro-Ministro como testemunha arrolada pelo Professor Doutor José Alberto Azeredo Lopes, entendeu o Primeiro-Ministro dever proceder à divulgação pública integral das respostas a todas as questões que lhe foram colocadas e que constam do depoimento já entregue ao Tribunal Central de Instrução Criminal, às 16h22 horas, do dia 4 de fevereiro de 2020."

Na resposta ao questionário que lhe foi enviado pelo juiz Carlos Alexandre, António Costa diz que soube do achamento das armas através de um contacto telefónico do ministro da Defesa, "na manhã do próprio dia da recuperação". O PM reconhece também ter "estranhado" que o comunicado da PJM falasse na colaboração da GNR de Loulé - "tendo em conta a distância entre Loulé e o local da operação". Admitiu porém que que "resultasse de uma operação que decorrera em diversas localidades". Foi também por Azeredo Lopes que soube do desaparecimento do material de guerra (28 de junho de 2017).

O chefe do Governo diz também que não lhe suscitou nenhuma "perplexidade" que a descoberta das armas tivesse sido anunciada pela PJM (e não pelo MP, que tutelava o inquérito). Costa pensou na altura que a PJM estava a atuar "no quadro da colaboração institucional" com o MP "a que estava vinculada" por determinação da PGR.

O pedido do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) para ouvir o primeiro-ministro, António Costa, como testemunha no processo de Tancos chegou ao Conselho de Estado no dia 16 de dezembro, depois de o nome do PM ter sido indicado pela defesa do ex-ministro Azeredo Lopes, que está acusado de denegação de justiça, prevaricação, abuso de poder e favorecimento pessoal praticado por funcionário.

Nas suas respostas, o PM nega, por exemplo, que Azeredo Lopes lhe tivesse dado conhecimento de que a PJM (Polícia Judiciária Militar) iria continuar a investigar o roubo das armas numa investigação "paralela" apesar de a PGR (Procuradoria-Geral da República) ter determinado que o inquérito estava totalmente por conta do Ministério Público (resposta à pergunta 28).

Segundo garante, nunca falou do assunto com o então diretor da PJM, coronel Luís Vieira, também arguido neste caso. Apenas com o ministro da Defesa e outros membros do Governo, com o Presidente da República, com os chefes dos serviços secretos (SIS e SIED) e com a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, bem como com o CEMGFA e outras "chefias militares" (não discriminadas), numa reunião por si convocada em 11 de julho de 2017.

