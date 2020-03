Segundo teste deu negativo e Marcelo regressa a Belém

Marcelo apoia medidas do Governo. "Se for exigido, deverão ser reforçadas"

A Presidência da República anunciou que o segundo teste ao covid-19 realizado por Marcelo Rebelo de Sousa deu negativo.

"O Presidente da República fez hoje [terça-feira] o segundo teste ao Covid-19, decorridos 15 dias sobre a sessão com alunos da escola de Idães, Felgueiras. O resultado do teste foi negativo. O Presidente da República irá trabalhar, ainda esta tarde, para o Palácio de Belém", diz a nota publicada no site oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa estava em isolamento na sua residência pessoal desde o dia 8 de março. Na altura, a Presidência da República disse que Marcelo Rebelo de Sousa suspendia a agenda por duas semanas e iria permanecer em casa sob monitorização, "apesar de não apresentar nenhum sintoma" de infeção por covid-19.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A decisão foi tomada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado, no Palácio de Belém, em Lisboa, com uma turma de uma escola de Felgueiras (Porto), que foi encerrada devido ao internamento de um aluno.

Como revela a nota hoje divulgada, Marcelo irá de imediato para Belém onde quarta-feira irá presidir ao Conselho de Estado, reunião em que será tomada a decisão de decretar o estado de emergência.