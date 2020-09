Sá Carneiro Talks. A "Inovação" no pensamento do fundador do PSD

"A ideia é partir do pensamento de Sá Carneiro e projetá-lo nos assuntos de atualidade e no futuro", diz Maria da Graça Carvalho, presidente do IFSC. E lembra que o fundador do PSD colocava "a pessoa no centro de todas as políticas.

Para esta primeira conferência, que decorrerá em Lisboa, foram convidados a debater "o repto da construção do futuro à inovação do presente" moderados por Joaquim Biancard Cruz, administrador do IFSC, Lídia Pereira, eurodeputada (participação remota); Ricardo Acto, vice-presidente de operações do Rock in Rio, Miguel Pina Martins, fundador e CEO da Science4You, e João Trigo da Rosa, presidente da Associação Portuguesa de Business Angels.

Maria da Graça Carvalho, que abre a conferência, sublinha que será um debate muito centrado nos investigadores e empreendedores, que podem mostrar como é atual o pensamento dos anos 1970 de Sá Carneiro. A intervenção de Carlos Moedas será em vídeo e será transmitida em direto, a partir das 18h00, no Facebook, na página do instituto.

As duas próximas conferências, que serão mensais, estão já programadas e os principais oradores serão Durão Barroso, antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia; e Paulo Rangel, eurodeputado do PSD e vice-presidente do Partido Popular Europeu.

A presidente do IFSC, que também é eurodeputada do PSD, frisa que o Instituto quer, com este ciclo de conferências dedicadas ao pensamento de Sá Carneiro, ir além dos temas clássicos que costuma tratar, mais ligados à política, ao social e às relações internacionais, abrindo as portas a temas como alterações climáticas, novas tecnologias na saúde e a própria saúde. No final do ciclo será publicado um livro, que "será um importante elemento de formação política", assegura Maria da Graça Carvalho.