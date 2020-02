Rio impõe a deputados do PSD novas regras para contactos com comunicação social

O presidente do PSD, Rui Rio, que é também o líder do grupo parlamentar dos sociais-democratas, informou todos os deputados do partido, esta sexta-feira, que a partir de agora todos os contactos com a comunicação social terão de ser "efetuados de forma articulada através da assessoria de imprensa".

A mensagem, revelada pela revista Visão e à qual o DN teve acesso, foi enviada aos deputados primeiro através da rede WhatsApp e, depois, também por email e nela pode ler-se que a comunicação do "grupo parlamentar e do partido" passa a ser "gerida por uma única equipa, responsável pela divulgação de todos os conteúdos produzidos em ambas as sedes".

Rui Rui acrescenta que o objetivo é "garantir a coerência política e a eficácia da mensagem (...) tanto a nível nacional como regional e local", considerando que só assim o PSD irá conseguir divulgar os seus projetos e trabalho "de forma coerente e organizada".

No passado dia 13, após um encontro com o novo líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, Rui Rui anunciou que iria prolongar "mais um bocadinho" o seu mandato como líder parlamentar do PSD porque deseja dar por concluídas três tarefas: reorganização administrativa dos recursos humanos que trabalham no grupo parlamentar; novo regulamento interno de funcionamento da bancada (porque o que está em vigor "já é muito antigo"); e medidas de "equilíbrio financeiro".

O grupo parlamentar do PSD conta com 79 deputados, incluindo o próprio Rui Rio.