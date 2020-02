Rui Rio prolonga-se "mais um bocadinho" como líder parlamentar do PSD

O presidente do PSD anunciou esta tarde que vai prolongar "mais um bocadinho" o seu mandato como líder parlamentar do PSD.

Falando depois de um encontro, na sede do PSD em Lisboa, com o novo presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, Rui Rio explicou que esse prolongamento do seu mandato como chefe da bancada 'laranja' na AR está relacionado com tarefas que quer dar por concluídas.

Segundo disse, essas tarefas são, no essencial, três: reorganização administrativa dos recursos humanos que trabalham no grupo parlamentar; novo regulamento interno de funcionamento da bancada (porque o que está em vigor "já é muito antigo"); e medidas de "equilíbrio financeiro".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rio disse que colocará ao serviço destas três missões os seus conhecimentos como gestor de empresas. No capítulo da reorganização administrativa falou também na necessidade de "otimizar a parte da comunicação" da bancada com os jornalistas. O presidente do PSD não disse por quanto tempo prolongará o mandato como líder parlamentar.

Após as últimas legislativas, Rio decidiu que ele próprio seria o líder da bancada e que exerceria essa função até a seguir ao congresso do partido que decorreu no fim de semana passado.