PS e PSD empatam a dois deputados nos círculos da emigração

Pormenor da contagem dos votos da emigração, no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa

Dois deputados para cada um dos dois maiores partidos, PS e PSD. Este foi o resultado das legislativas deste ano nos círculos da Emigração (que são dois, Europa e Fora da Europa), já publicado oficialmente no site da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

Dos quatro deputados eleitos, só Augusto Santos Silva - que vai ser reconduzido para um segundo mandato como ministro dos Negócios Estrangeiros - nunca tinha sido candidato por estes círculos.

Os 230 lugares do Parlamento ficam assim completamente distribuídos - e os resultados da emigração em nada alteraram a relação de forças estabelecida em 6 de outubro.

Assim, o PS fica com 108 deputados; o PSD com 79; o Bloco de Esquerda com 19; a CDU tem 12 (sendo dois do PEV); o CDS-PP, cinco e o PAN, quatro. Chega, Iniciativa Liberal e Livre elegeram um deputado cada.

Quem são os eleitos da Emigração

Fora da Europa

PSD - José Cesário

PS - Augusto Santos Silva

Europa

PS - Paulo Pisco

PSD - Carlos Alberto Gonçalves