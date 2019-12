Presidente da República concede dois indultos "por razões humanitárias"

Ronaldo marcou o golo do triunfo da Juventus sobre a Sampdoria de cabeça e depois de se elevar a 2,56 metros do relvado. O salto do português não foi o mais impressionante da carreira (já teve dois maiores), mas correu mundo e fez lembrar as impulsões dos basquetebolistas. O DN foi ouvir alguns e descobriu que o segredo está nas pernas, na genética e no treino!