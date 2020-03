Presidente da República cancela cerimónias do 10 de Junho

A Presidência da República decidiu cancelar as comemorações do Dia de Portugal a 10 de junho que este ano iam realizar-se na Madeira e na África do Sul. Em breve será emitida uma nota oficial a dar conta do cancelamento das comemorações, decisão ditada pela situação que o país e o mundo atravessam com a epidemia do novo coronavírus.

Marcelo Rebelo de Sousa enviou já uma mensagem às autoridades regionais e ao presidente da Assembleia da República a informar que as cerimónias do 10 de Junho de 2020 não irão decorrer nos moldes previstos.

Diz o Diário de Notícias da Madeira que a mensagem já chegou também aos governos regionais. "Considerando as circunstâncias atuais da pandemia Covid-19, cujos efeitos se vão ainda estender por largas semanas, vejo-me constrangido a decidir a anulação das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que estavam previstas no mês de Junho, para o Funchal e junto das comunidades portuguesas na África do Sul. Lamento tal decisão, mas a situação atual a isso exige", lê-se na missiva, citada pelo jornal do Funchal.

O presidente da República anunciou no ano passado que a Madeira iria ser a sede para as comemorações do Dia de Portugal, mantendo o plano dos anos anteriores com a extensão das cerimónias de 10 de junho a comunidades portuguesas no estrangeiro. Este ano seria na África do Sul onde existe uma grande comunidade portuguesa, com muitos madeirenses.