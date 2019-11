Portugal vota a favor da lei de transparência dos impostos das multinacionais

"Portugal apoia", começou por adiantar Pedro Siza Vieira, ministro de Estado e da Economia do Governo Português na reunião do Conselho da Competitividade, que junta os ministros da Economia dos estados-membros da União Europeia. Referindo a necessidade de "transparência", Siza Vieira deu luz verde ao próximo passo, decisivo, de negociações com o Parlamento sobre o texto final da diretiva CBCR (relatório país a país) que obriga as grandes empresas multinacionais a publicar, em cada país, os seus dados fiscais e as relações financeiras que mantêm com "paraísos fiscais".

Portugal tinha feito parte, até à semana passada, de uma "minoria de bloqueio" no Conselho que impediu, durante mais de dois anos, a aprovação desta diretiva. Alguns estados, como o Luxemburgo e a Irlanda, opõem-se ao conteúdo da directiva. Portugal, por outro lado, defendeu, até aos últimos dias, que este era um assunto que requeria a unanimidade dos votos, por se tratar de uma alteração de natureza fiscal. Esta posição mereceu críticas duras de vários intervenientes neste debate, porque impossibilitaria a aprovação da diretiva, na prática. Com a mudança de posição de Portugal, que agora aceita que a tomada de decisão seja feita por maioria qualificada (com os votos de países que representam 65% da população da UE) a "minoria de bloqueio" deixou de existir. E sobre o conteúdo concreto, e não apenas a parte legal, Portugal anunciou hoje que "apoia" a diretiva.