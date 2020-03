"Perguntas ridículas". Sócrates não gostou de perguntas sobre férias

O antigo primeiro-ministro José Sócrates prestou esta quarta-feira novas declarações na instrução do processo Operação Marquês, depois de ter sido chamado a depor pelo juiz Ivo Rosa, que tinha programado para este dia o início do debate instrutório. Foi ouvido mais de duas horas e à saída do tribunal disse aos jornalistas que as perguntas do juiz eram "perguntas ridículas" - sobretudo aquelas sobre umas férias no Algarve.

Ivo Rosa quis saber, por exemplo, se o antigo governante passou as férias da Páscoa, em abril de 2006, com o primo José Pinto de Sousa, num resort de luxo em Albufeira. O ex-primeiro-ministro negou que tenha estado no Algarve nessa altura, uma vez que decidiu passar as férias com o pai, alegou.

Depois de o primeiro-ministro ter sido interrogado em cinco tardes na fase de instrução, o juiz tinha mais perguntas para fazer ao antigo chefe do Governo, concretamente sobre a concessão do TGV ao consórcio Elos, além das férias no Algarve, as viagens governamentais feitas à Argélia, Angola e Venezuela e ainda o caso Freeport.

O ex-primeiro-ministro esteve cerca de duas horas a responder ao magistrado, algumas vezes num tom mais ríspido, e depois a cinco questões do procurador do Ministério Público Rosário Teixeira, com quem se chegou a exaltar.

"É preciso ser mesquinho", afirmou Sócrates após uma pergunta de Rosário Teixeira.

O debate instrutório do processo Operação Marquês estava marcado para as 14:00 desta quarta-feira mas com a intenção de última hora de ouvir novamente José Sócrates acabou por ser adiado para quinta-feira às 14:00. A inquirição do ex-chefe do Governo terminou depois das 16:30.

O Ministério Público vai abrir a sessão em tribunal e o procurador Rosário Teixeira já avisou que vai precisar de pelo menos duas horas para expor os seus argumentos.

Na fase de instrução, o juiz que a dirige verifica se a acusação do Ministério Público foi ou não justificada, através da análise das provas recolhidas no inquérito, outras que entenda obter e as que lhe são apresentadas pelos arguidos.

Depois de analisada a prova, interrogados os arguidos e dezenas de testemunhas é a vez do procurador Rosário Teixeira apresentar os seus argumentos a favor da acusação e dos advogados de defesa a contrariarem (debate instrutório).

Alguns deles deverão voltar a referir as ilegalidades que dizem existir no processo e que já apresentaram ao juiz Ivo Rosa no Requerimento de Abertura de Instrução.

O juiz já marcou nove sessões de debate instrutório, devendo as defesas de alguns dos arguidos invocar novamente as alegadas ilegalidades que dizem existir no processo e que já foram apresentadas ao juiz Ivo Rosa no Requerimento de Abertura de Instrução.

Vários dos 19 arguidos que pediram a abertura da fase de instrução invocaram nulidades e refutaram os crimes económico-financeiros de que estão acusados.

