PCP reduz a metade número de delegados ao congresso de Loures

"Atendendo às circunstâncias, [o congresso] terá uma participação de delegados menor (cerca de 50%), sem presença de convidados nacionais e estrangeiros", explicou o partido numa resposta por escrito enviada ao DN.

O PCP garantiu também, citado pela agência Lusa, que existirão condições de "proteção sanitária" para todos os participantes, que devem rondar os 600.

"O XXI Congresso realizar-se-á com a efetiva garantia de todas as medidas de proteção sanitária provando, como a Festa do Avante o fez, que é possível manter a atividade política e o exercício dos direitos consagrados constitucionalmente com as condições de prevenção e segurança no plano da saúde", garante fonte oficial do PCP.