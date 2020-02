PSD não cede. Parlamento confirma suspensão da linha circular do metro de Lisboa

Uma "irresponsabilidade" que vai custar milhões de euros em indemnizações e perda de fundos comunitários. O Governo reagiu, esta manhã, em termos muito duros à proposta que foi aprovada esta madrugada no Parlamento, que obriga à suspensão da projetada linha circular do metro de Lisboa. Uma decisão que já foi confirmada em plenário na manhã desta quarta-feira - a medida apresentada pelo PAN voltou a ser votada e foi viabilizada com o voto favorável do PSD, BE, PCP, PAN e PEV, a abstenção da iniciativa Liberal, do CDS e do Chega e o voto contra dos socialistas

A proposta agora aprovada determina que que o "Governo procede, durante o ano de 2020, à suspensão do projeto de construção da Linha Circular do Metropolitano de Lisboa", acrescentando que "durante o ano 2020" o Governo realiza "através do Metropolitano de Lisboa, um estudo técnico e de viabilidade económica, que permita uma avaliação comparativa entre a extensão até Alcântara e a Linha Circular".

O Executivo fica ainda obrigado a avançar com os "os estudos técnicos e económicos necessários com vista à sua expansão prioritária para o Concelho de Loures" e "uma avaliação global custo-benefício, abrangendo as várias soluções alternativas para a extensão da rede para a zona ocidental de Lisboa".

Além da proposta do PAN, foi também aprovada uma outra do PCP no mesmo sentido, que determina que "durante o ano de 2020 o Governo promove as medidas necessárias junto da empresa Metropolitano de Lisboa, no sentido de suspender o processo de construção da Linha Circular entre o Cais Sodré e o Campo Grande, devendo ser dada prioridade à expansão da rede de Metropolitano até Loures, bem como para Alcântara e zona ocidental de Lisboa".

Também esta aprovação já foi confirmada em plenário, com o voto contra do PS, a abstenção da Iniciativa Liberal e o voto favorável de todos os restantes partidos.

Na nota explicativa, o PCP acusa o Governo de impor "opções desastrosas" na estratégia de investimento do metropolitano de Lisboa, como "é o caso da famigerada "Linha Circular" que não responde às necessidades de mobilidade das populações da região metropolitana e prejudica os utentes do Metro, adiando investimentos fundamentais nas ligações a Loures e a Alcântara / Zona Ocidental de Lisboa".

A suspensão da linha circular do metro de Lisboa foi mal recebida no Governo que, já nesta manhã de quarta-feira, acusou o PSD de "irresponsabilidade", afirmando que os sociais-democratas, ao associarem-se a esta decisão, vão ser responsáveis por um atraso de pelo menos três anos neste projeto, pela "perda de centenas de milhões de euros em fundos comunitários" e pelo "pagamento de fortes indemnizações".

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, acusou também o Parlamento de se "estar a imiscuir em matéria de caráter legislativo", que cabem ao Governo e não à Assembleia da República.

