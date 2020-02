PSD não cede. Parlamento confirma suspensão da linha circular do metro de Lisboa

Uma "irresponsabilidade" que vai custar milhões de euros em indemnizações e perda de fundos comunitários. O Governo reagiu, esta manhã, em termos muito duros à proposta que foi aprovada na noite anterior no Parlamento, que obriga à suspensão da projetada linha circular do metro de Lisboa. Uma decisão que já foi confirmada em plenário na manhã desta quarta-feira - a medida apresentada pelo PAN voltou a ser votada e foi viabilizada com o voto favorável do PSD, BE, PCP, PAN e PEV, a abstenção da iniciativa Liberal, do CDS e do Chega e o voto contra dos socialistas

A proposta agora aprovada determina que que o "Governo procede, durante o ano de 2020, à suspensão do projeto de construção da Linha Circular do Metropolitano de Lisboa", acrescentando que "durante o ano 2020" o Governo realiza "através do Metropolitano de Lisboa, um estudo técnico e de viabilidade económica, que permita uma avaliação comparativa entre a extensão até Alcântara e a Linha Circular".

O Executivo fica ainda obrigado a avançar com os "os estudos técnicos e económicos necessários com vista à sua expansão prioritária para o Concelho de Loures" e "uma avaliação global custo-benefício, abrangendo as várias soluções alternativas para a extensão da rede para a zona ocidental de Lisboa".

Prejuízos "para lá de 100 milhões de euros"

Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, também já reagiu à aprovação desta medida. "Irresponsabilidade", "enorme irresponsabilidade", "tremenda irresponsabilidade" foram palavras repetidas, durante uma conferência de imprensa na Assembleia da República, sempre dirigidas ao PSD.

"Está em causa uma obra que está em curso, uma obra cofinanciada por fundos comunitários, que implica o pagamento eventual de indemnizações", sublinhou Ana Catarina Mendes, acrescentando que a suspensão da linha circular do metro de Lisboa implicará prejuízos de "muitos milhões de euros", "para lá de 100 milhões de euros".

"Estão concursos abertos, há obras que estão a decorrer", apontou a líder da bancada do PS, acusando também o PSD de "quebrar o investimento público" e de prejudicar os milhares de portugueses que usam todos os dias o metro. A deputada disse ainda que o PS, ao avocar as propostas para votação em plenário, na manhã de hoje, deu ao PSD uma segunda oportunidade para repensar o seu voto - mas os sociais-democratas mantiveram a votação da noite anterior, na comissão de Orçamento e Finanças.

Apesar de as duas propostas que suspendem o avanço do projeto da linha circular serem da autoria do PAN e do PCP, o PS não reserva as mesmas críticas para estes dois partidos: "Não compreendo a apresentação desta proposta, mas julgo que nem o PCP nem o PAN imaginaram que contariam com a irresponsabilidade e o voto do PSD".

PCP contra "opção desastrosa" da linha circular

Além da proposta do PAN, foi também aprovada uma outra do PCP no mesmo sentido, que determina que "durante o ano de 2020 o Governo promove as medidas necessárias junto da empresa Metropolitano de Lisboa, no sentido de suspender o processo de construção da Linha Circular entre o Cais Sodré e o Campo Grande, devendo ser dada prioridade à expansão da rede de Metropolitano até Loures, bem como para Alcântara e zona ocidental de Lisboa".

Também esta aprovação já foi confirmada em plenário, com o voto contra do PS, a abstenção da Iniciativa Liberal e o voto favorável de todos os restantes partidos.

Na nota explicativa, o PCP acusa o Governo de impor "opções desastrosas" na estratégia de investimento do metropolitano de Lisboa, como "é o caso da famigerada "Linha Circular" que não responde às necessidades de mobilidade das populações da região metropolitana e prejudica os utentes do metro, adiando investimentos fundamentais nas ligações a Loures e a Alcântara / Zona Ocidental de Lisboa".

A suspensão da linha circular do metro de Lisboa também foi mal recebida no Governo que, já nesta manhã de quarta-feira, acusou o PSD de "irresponsabilidade", afirmando que os sociais-democratas, ao associarem-se a esta decisão, vão ser responsáveis por um atraso de pelo menos três anos neste projeto, pela "perda de centenas de milhões de euros em fundos comunitários" e pelo "pagamento de fortes indemnizações".

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, acusou também o Parlamento de se "estar a imiscuir em matéria de caráter legislativo", que cabe ao Governo e não à Assembleia da República.

Em atualização