Netanyahu em Lisboa. Reunião de "cortesia" com Costa foi produtiva

Durou pouco mais de uma hora, a reunião desta tarde, em S. Bento, entre António Costa e Benjamin Netanyahu. Depois de um aperto de mãos, com sorrisos na cara para as fotografias da praxe, e um discreto comentário de Netanyahu sobre o sol de Lisboa, os dois primeiros-ministros entraram para a residência oficial.

Fonte oficial do gabinete de António Costa revelou que de tratou de "uma reunião de cortesia", que foi "boa" e onde "foram abordados diversos temas de interesse bilateral, como sejam o fomento da cooperação económica e procura de parcerias nas áreas da investigação científica, inovação e a água".

Da parte da delegação israelita ficou também uma sensação otimista. Fonte que acompanhou a comitiva classificou o encontro de "bom e produtivo", sem avançar mais detalhes sobre o conteúdo do mesmo.

Quanto aos temas quentes - Irão e colonatos israelitas na Cisjordânia - que estiveram no centro do encontro de Benjamin Netanyahu com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e que foram o principal motivo da visita do primeiro-ministro israelita, nenhuma das partes revela se foram ou não abordados.

Em relação aos colonatos, a posição do governo português é "contrária" à de Israel e dos EUA, segundo afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, da parte da manhã depois do encontro com Pompeo e Costa. A uma semana das eleições de setembro, Netanyahu prometeu anexar o Vale do Jordão a Israel, que representa cerca de 30% da Cisjordânia, atualmente sob a administração da Autoridade Palestiniana. Em novembro, os EUA deixam de considerar os colonatos israelitas na Cisjordânia ilegais, violando o direito internacional, contrariando uma posição defendida pelo Departamento de Estado desde 1978.

Marcelo vai a Israel

Benjamin Netanyahu foi acompanhado por uma comitiva de quatro pessoas, com destaque para Meir Ben-Shabat, o todo-poderoso chefe máximo do Conselho Nacional de Segurança israelita, uma estrutura que coordena, monitoriza e analisa para o primeiro-ministro todas as questões de segurança que envolvem o país.

Além de Ben-Shabat, constituíam ainda a delegação israelita os conselheiros militar e diplomático, bem como o embaixador de Israel em Portugal, Raphael Gamzou. Do lado português, António Costa estava com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, pelo seu chefe de gabinete, Francisco André, e pelo assessor diplomático Francisco Duarte Lopes.

Conforme o DN já noticiou, as relações entre Portugal e Israel vão ficar ainda mais reforçadas com a visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao país, a 27 de janeiro do próximo ano, para participar nas cerimónias oficiais, que reúnem líderes de todo o mundo, do dia da Memória do Holocausto. Será a primeira visita a Israel de um chefe de Estado, desde que Mário Soares ali se deslocou em 1994, que coincidiu com o assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin.

Para João Rebelo, ex-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel, esta visita servirá para "consolidar" o bom relacionamento entre ambos os países. "Apesar dos muitos votos contra Israel propostos pelo PCP e pelo BE no parlamento, as relação entre os dois países nunca foram tão boas", sublinha. O dirigente centrista assinala "o grande aumento no turismo, principalmente de israelitas a visitarem Portugal, ao ponto de, a partir do próximo ano as companhias aéreas TAP e El-Al passarem a ter voos diários; mas também em setores como a agricultura, com a exportação de gado vivo e outros produtos".

Destaca ainda a "regular cooperação, quer com equipamentos quer com formação, nas áreas do contraterrorismo, segurança pública, na cibersegurança e na Defesa, onde os israelitas são dos melhores especialistas do mundo, principalmente do ponto de vista de inovação tecnológica". João Rebelo lembra, quanto ao setor da Defesa, a recente compra das aeronaves KC 390 da Embraer para a Força Aérea, cujo equipamento para a chamada "guerra eletrónica" é israelita.

Outro fator de aproximação entre Portugal e Israel, tem sido marcada pelo facto de milhares de judeus sefarditas, a maior parte de Israel, estarem a pedir nacionalidade portuguesa. Desde 2015, data da publicação do diploma que permite aos descendentes de judeus expulsos pela Inquisição nos séculos XV e XVI obterem a cidadania portuguesa, mais de 45 mil já a requereram, tendo sido já concedida a cerca de 10 mil.