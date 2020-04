Mesmo com "dúvidas", Marcelo promulga lei de perdão de penas

Cortes da luz e da água proibidos. PS aprova proposta do PCP

Chegou a Páscoa, com restrições especiais. O que posso fazer, afinal?

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta quinta-feira - horas depois da proposta ter sido votada no Parlamento - o Decreto que aprova "o regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença Covid-19", lê-se no site da Presidência da República.

A medida foi promulgada "atendendo a determinantes razões éticas, humanitárias e de saúde pública, assim como à Recomendação das Nações Unidas e os apelos como o da Igreja Católica Portuguesa", que, no entender de Marcelo, ",superam dúvidas suscitáveis por certas disposições do regime aprovado".

O Decreto concede perdões de penas e um processo de indultos extraordinários a uma centena de reclusos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nesta última, porém, teve o voto contra do PSD, que já tinha anunciado que o faria.

A proposta só passou com os votos do PS e dos partidos à sua esquerda. O PAN absteve-se e o PSD e os partidos à sua direita votaram contra