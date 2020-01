Marcelo diz que investimento angolano é "bem vindo" desde que "na legalidade"

"O investimento vindo desse país [Angola], ou de outros países, de todo o mundo, é bem-vindo. Naturalmente, no respeito da legalidade. E continua a ser bem-vindo".

Este foi, hoje, em declarações à RTP, em Jerusalém, o principal comentário do Presidente da República, ao "Luanda Leaks", a investigação jornalística sobre o enriquecimento da empresária angolana Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos.

Marcelo, salientou, no entanto, que não quer fazer muito mais comentários, por ser uma matéria "que envolve" o poder judical. "Não cabe ao Presidente da República nem aos órgãos do poder político estarem a pronunciar-se."

Assim, "o Presidente da República não vai dizer o que pensa da intervenção do Ministério Público num determinado caso, ou de uma entidade reguladora."

O programa do PR inclui hoje um encontro com o seu homólogo israelita, Reuven Rivlin, em Jerusalém, onde foi para participar no Fórum Mundial do Holocausto.

Esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa terá um encontro com sobreviventes do Holocausto, também em Jerusalém, antes da quinta edição deste fórum, que se realizará na quinta-feira e na qual está anunciada a presença de mais de 40 altos representantes políticos.