Joacine diz que ainda há caminho. Só com um "milagre", responde direção

Joacine contraria assembleia do Livre quanto ao voto do OE2020

Joacine Katar Moreira saiu do IX congresso do Livre defendendo que ainda há caminho para um entendimento com o partido, de forma a inverter a retirada de confiança política proposta pela anterior Assembleia do partido. Para isso "é preciso que haja cedências de parte a parte". "Eu ainda estou disponível", disse aos jornalistas, já após o encerramento do congresso.

E que cedências são essas? "As que forem necessárias para não inviabilizar a confiança que os eleitores depositaram em nós", afirmou Joacine, que defende que o facto de os congressistas terem votado o adiamento da decisão sobre a retirada da confiança política "mostra que nunca houve unanimidade" no Livre quanto a essa decisão. No final do primeiro dia do congresso, este sábado, disse aos jornalistas que considerava

A deputada diz esperar "uma época ainda um bocado agitada", mas

Mas a perspetiva não é partilhada pela direção do partido eleita hoje, que considera que só "um milagre" pode inverter a rutura do partido com a deputada. E se a mensagem já é clara, Pedro Mendonça, que falava em nome do Grupo de Contacto eleito este domingo, ainda acrescentou - "Sou ateu, não acredito em milagres".

