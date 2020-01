Joacine diz que ainda há caminho. Só com um "milagre", responde direção

Joacine contraria assembleia do Livre quanto ao voto do OE2020

Joacine Katar Moreira saiu do IX congresso do Livre defendendo que ainda há caminho para um entendimento com o partido, de forma a inverter a retirada de confiança política proposta pela anterior Assembleia do partido. Para isso "é preciso que haja cedências de parte a parte". "Eu ainda estou disponível", disse aos jornalistas, já após o encerramento do congresso.

E que cedências são essas? "As que forem necessárias para não inviabilizar a confiança que os eleitores depositaram em nós", afirmou Joacine, que defende que o facto de os congressistas terem votado o adiamento da decisão sobre a retirada da confiança política "mostra que nunca houve unanimidade" no Livre quanto a essa decisão. A deputada espera uma "época ainda um bocado agitada" nas semanas que se seguem, diz que será necessário "conversar imensamente" - Joacine queixa-se de não ter sido ouvida neste processo -, mas notoriamente considera que é possível um entendimento com as estruturas dirigentes do Livre.

Mas a perspetiva não é partilhada pela direção do partido eleita hoje, que defende que só "um milagre" pode inverter a rutura do partido com a deputada. E se a mensagem já é clara, Pedro Mendonça, que falava em nome do Grupo de Contacto eleito este domingo, ainda acrescentou - "Sou ateu, não acredito em milagres".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não vejo como possível [inverter a decisão], a não ser que exista um milagre que transforme todas as relações laborais, pessoais e política de cima a baixo" , disse Pedro Mendonça, antes de acrescentar que não é crente em milagres. O dirigente sublinhou, aliás, que a nova direção se considera mandatada para prosseguir o caminho que foi traçado pela anterior, defendendo que "o reforço de mais de 85% dos votos expressos em urna" dão aos novos eleitos um sinal de que o partido quer "a continuidade da linha que a direção tem vindo a seguir".

Pedro Mendonça sustenta que, "se por algum ato milagroso" houver uma mudança de atitude por parte da deputada os órgãos do partido trabalharão com ela. E o que seria essa mudança de atitude? A lista é longa e significativa do muito que afasta as duas partes: "Se Joacine Katar Moreira assumir que o Livre tem um programa eleitoral, uma carta de princípios, um modo de estar na política; se não recusar reuniões com outros partidos de esquerda, progressistas; se puser na sua agenda os temas que o partido, em partilha e voto colaborativo decidir; se mantiver o grau de lisura, o nível de conduta educacional que se exige em política, então aí será possível".

"O congresso votou pela continuidade"

A ideia de continuidade das estruturas dirigentes do partido já tinha ficado expressa no discurso de encerramento do congresso, com Isabel Mendes Lopes, do Grupo de Contacto (o órgão executivo do partido), a defender que "o congresso votou pela continuidade das pessoas, das ideias". Nas votações deste domingo, a lista única candidata à direção (de onde saiu Joacine Katar Moreira, que não foi convidada a continuar) obteve 95 votos a favor e 15 brancos, num total de 115 votantes.

Quanto à Assembleia do Livre, o órgão que vai decidir se o partido avança ou não com a retirada da confiança política à deputada, os números não parecem favorecer Joacine. A maioria dos nomes eleitos transita da Assembleia anterior, que aprovou por unanimidade a resolução a defender a rutura com a parlamentar: num total de 43 eleitos este domingo, mantém-se 23 na nova composição. E, mesmo entre os 20 novos, há quatro nomes que vêm do grupo de contacto (que manifestou solidariedade para com a proposta da Assembleia). Sobram 16 rostos estreantes, em minoria mesmo que alinhassem todos ao lado de Joacine, o que não é provável. A partir dos discursos feitos nos dois dias de congresso, os nomes que claramente se posicionaram ao lado da deputada e que agora têm assento na Assembleia contam-se pelos dedos de uma mão.

Há ainda outro sinal deixado nas votações: os membros da Assembleia mais votados (a eleição é nominal) transitam do órgão anterior. A começar por Rui Tavares, o mais votado entre os 67 candidatos ao órgão máximo do Livre entre congressos. Entre as mulheres a candidata mais votada, com 49 votos, foi Patrícia Robalo - a quem coube apresentar aos congressistas a decisão da 42ª Assembleia de retirar a confiança política à deputada, a intervenção que viria a provocar o discurso exaltado de Joacine, logo no sábado.

Congresso encerrado. E agora?

Agora, cabe à Assembleia do Livre tomar a decisão final sobre a retirada da confiança política à deputada. Para já, é preciso que o órgão reúna, o que não deverá acontecer esta semana. Depois, o processo depende dos passos que a Assembleia entender dar. Dado que no congresso deste fim de semana foram apontadas falhas processuais - nomeadamente pelo presidente do Conselho de Jurisdição, Ricardo Sá Fernandes - à resolução que precipitou a rutura, é previsível que a nova Assembleia faça, pelo menos, a diligência de voltar a ouvir Joacine Katar Moreira. Até porque, ao longo do congresso, a direção do partido reiterou que não queria que ficassem quaisquer dúvidas processuais.

Hoje, Pedro Mendonça referiu que o Grupo de Contacto acatará qualquer que seja a decisão da Assembleia, uma espécie de parlamento do partido. Recorde-se que, no sábado, o congresso prescindiu de tomar uma decisão sobre a retirada da confiança política à deputada, remetendo essa decisão para os órgãos eleitos este fim de semana. Uma decisão que foi aprovada por uma escassa diferença de dois votos.

Em atualização