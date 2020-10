Líder parlamentar do PS em quarentena

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, vai falhar a participação no debate desta tarde na Assembleia da República com o primeiro-ministro por ter decidido ficar em quarentena.

Ana Catarina Mendes contactou na quarta-feira da semana com António Lobo Xavier, no programa Circulatura do Quadrado, da TVI 24. No domingo, Lobo Xavier testou positivo à covid-19. A líder parlamentar do PS fez um teste na segunda-feira e deu negativo.

Porém, à cautela, decidiu ficar em quarentena ("Isolamento profilático", no dizer de uma fonte da bancada) até saber o resultado de um novo teste, o qual será feito na próxima segunda-feira. Entretanto, dirigirá por Skype as reuniões da bancada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

António Lobo Xavier testou positivo, o que obrigou a que fossem testados todos os que com ele participaram, na terça-feira da semana passada, numa reunião do Conselho de Estado (começando pela convidada especial da reunião, a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen).