Centeno no BdP? "É uma hipótese", diz Costa. João Leão já é ministro das Finanças

"Juro pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas", afirmou João Leão no momento em que tomou posse, esta segunda-feira, como ministro de Estado e das Finanças, sucedendo a Mário Centeno, que apresentou a demissão do cargo. A cerimónia decorreu no Palácio de Belém, sem convidados devido à pandemia de covid-19.

Seguiram-se os secretários de Estado que fazem parte da nova equipa ministerial numa cerimónia restrita, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e Mário Centeno, o agora ex-ministro das Finanças. ​​​​​​

A cerimónia não teve convidados devido às regras de saúde pública, no âmbito da pandemia de covid-19.

Uma transição "tranquila", afirmou o primeiro-ministro sobre a saída de Centeno e a entrada de João Leão à frente do Ministério das Finanças.

"Um sinal de continuidade" em relação à política económica e financeira, disse António Costa.

Centeno no Banco de Portugal? "É uma hipótese", diz Costa

"Esta é uma semana importante porque o Conselho Europeu vai discutir a proposta da Comissão", acrescentou o chefe do executivo.

"Aquilo que surpreende não é a saída de Mário Centeno, o que surpreende, porque é raro, é que pela segunda vez em 46 anos na nossa história de vida democrata termos tido um ministro das Finanças que cumpriu uma legislatura completa de quatro anos - só o professor Sousa Franco o tinha feito - e ainda ficou para a legislatura seguinte. Este é o fim de um ciclo de vida, só tenho a respeitar", afirmou ainda.

"O país vai continuar a contar com Mário Centeno", disse o primeiro-ministro. No Banco de Portugal? "É uma hipótese", respondeu António Costa, que dsse que o agora ex-ministro das Finanças "tem todas as condições" para ocupar o cargo de governador de Banco de Portugal (BdP). "Até o próprio governador do BdP já reconheceu. Acho que ninguém tem dúvidas sobre essa matéria".

Costa afirmou que vai debater este assunto com o novo ministro das Finanças, com o governador do BdP sobre o calendário que tem sobre a cessação de funções. "E, como disse sempre, nunca tomarei nenhuma decisão sem ouvir os partidos políticos", assegurou.

"É crime ser ministro das Finanças?", questionou António Costa sobre uma proposta de lei que considera "inaceitável" e que tem como objetivo estabelecer um período de nojo para membros do Governo, isto no âmbito da possível passagem de Centeno do Ministério das Finanças para o cargo de governador do Banco de Portugal.

Diz-se contra "Leis ad hominem para perseguir pessoas". Afirmou que o que está a ser debatido é "incompatível com o estado de direito democrático".

Desafio é estabilizar a economia. "Proteger as empresas e salvar os postos de trabalho"

"É um prazer e uma honra servir o meu pais", sobretudo "neste momento de dificuldade", disse o novo ministro das Finanças. João Leão disse que um dos desafios que tem pela frente é estabilizar a economia. "Proteger as empresas e salvar os postos de trabalho", destacou.

"Só com crescimento económico é que vamos estabilizar as contas públicas", sublinhou.

O ministro das Finanças disse ser importante "gerir o pais com rigor e responsabilidade", de modo a "garantir estabilidade para todos".

Sobre a passagem do seu antecessor para o Banco de Portugal, João Leão disse ser "uma excelente hipótese".

Depois do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dar posse a João Leão como o novo ministro de Estado e das Finanças, seguiram-se os restantes elementos da nova equipa ministerial.

António Mendonça Mendes vai continuar a ocupar o cargo de secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. Por outro lado, Cláudia Joaquim regressa ao governo, depois de ter estado ao lado de Vieira da Silva no ministério do Trabalho e Segurança Social no anterior governo. Agora é secretária de Estado do Orçamento. João Nuno Mendes ocupa agora o cargo de secretário de Estado das Finanças. E, por fim, Miguel Cruz é o novo secretário de Estado do Tesouro.