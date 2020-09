Jerónimo encerra Festa do Avante! com ataque a Marcelo

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, na Festa do Avante!

Jerónimo de Sousa fechou hoje a 44ª edição da Festa do Avante!, na Quinta da Atalaia (Amora, Seixal) com um discurso onde se manifestou descrente nas promessas do PS de não fazer alinhamentos com o PSD.

O líder comunista disse mesmo que há "um processo de rearrumação de forças posto em marcha" e fez questão de inserir nesse "esforço" o Presidente da República.

"De pouco valem declarações do PS de que não quer nada com o PSD se as opções que vier a adotar forem, mais coisa menos coisa, aquelas que o PSD adotaria, sem romper com orientações e compromissos que têm sustentado a política de direita", disse.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Acrescentando: "Tanto mais quando se continuam a registar em matérias relevantes convergências entre os dois partidos, parte de um processo de rearrumação de forças posto em marcha, e em que o atual Presidente da República se insere, para branquear o PSD visando a sua reabilitação política e a cooperação mais intensa com o PS, indispensáveis à política de direita."

"Queriam calar-nos. Não o conseguiram! Sim, fizemos a Festa, cumprindo as normas sanitárias, porque a sua realização é, antes de mais, uma forma de assegurar a defesa e funcionamento da vida democrática na sua plenitude e isso contraria os seus desejos."

Jerónimo de Sousa abriu o seu discurso saudando a própria capacidade dos comunistas de fazerem a Festa, apesar de enfrentarem um "quadro de inusitada hostilidade dos grandes interesses económicos e das forças mais reacionárias e conservadoras", hostilidade essa movida, no seu entender, por "poderosos recursos mediáticos e de intoxicação da opinião pública".

"Queriam calar-nos. Não o conseguiram! Sim, fizemos a Festa, cumprindo as normas sanitárias, porque a sua realização é, antes de mais, uma forma de assegurar a defesa e funcionamento da vida democrática na sua plenitude e isso contraria os seus desejos", afirmou. "Conseguimos resgatar a alegria de viver!"

Recado a Costa

Mais adiante acrescentaria que o PCP é um partido que "em momento algum se deixou intimidar, por maiores que fossem os perigos, adversidades, ameaças ou perseguições".

Este é um partido - disse - "a quem declararam já mil vezes a sua morte e que mil vezes surgiu renovado, determinado e convicto encabeçando a luta dos trabalhadores e do povo".

Mais adiante, aproveitaria para deixar um recado direto a António Costa: "Não vale a pena uns virem agitar com ameaças de crise política."

Mas ao mesmo tempo também deixou claro que o PCP não afasta à partida a necessidade de compromissos: "Não vale a pena apressarem-se, outros, a sentenciar que o PCP não conta, que está de fora das soluções de que o país precisa".

A 44ª edição da Festa do Avante! foi marcada por intensa polémica em torno da sua realização. PSD e CDS criticaram fortemente os comunistas por avançar com o evento, tendo em conta a pandemia de covid-19.

Internamente, a decisão de realizar ou não o evento foi intensamente discutida, tendo sido a decisão final tomada numa reunião do Comité Central em 16 de maio.

Os comunistas reduziram a lotação máxima de pessoas em simultâneo no espaço da Quinta da Atalaia - um espaço com a dimensão de trinta campos de futebol - de cem mil pessoas para 33 mil. Mas, por imposição da DGS, foram forçados a limitar ainda mais essa lotação, para 16,5 mil pessoas.

"Aquilo que posso adiantar é que, em qualquer circunstância, o meu partido pode sempre contar comigo até eu poder."

No discurso que fez a abrir a Festa, sexta-feira, Jerónimo de Sousa explicou os ataques de que o PCP foi alvo com o "temor" que o partido suscita: "Querem-nos quietos, confinados, calados e com temor, porque sabem o que aí vem. Querem que abdiquemos do que a vida tem de mais belo e realizador, libertos dos nossos medos, reencontrar o convívio e as amizades, a cultura, os concertos de diversos estilos de música."

No sábado, desafiou o Presidente da República a visitar o evento. "Talvez queira dar uma mãozinha ao seu partido, que tem encabeçado esta campanha violenta contra a Festa do 'Avante!'. Não vou aqui abrir nenhuma guerra, mas gostaríamos de ver o Presidente a ver com os seus olhos e tirar as conclusões desta realidade que é a Festa do 'Avante!'", afirmou Jerónimo de Sousa.

"Aquilo que posso adiantar é que, em qualquer circunstância, o meu partido pode sempre contar comigo até eu poder."

Esta foi a 16ª Festa do Avante! para Jerónimo de Sousa como líder do PCP - e não se sabe se será a última (para novembro está marcado um congresso eletivo). Falando aos jornalistas, sábado, Jerónimo tentou desdramatizar o assunto.

"Tem de haver decisões coletivas, opinião pessoal. Não tenha pressa que isto não será um problema no próximo congresso", afirmou Jerónimo. Prosseguindo: "Aquilo que posso adiantar é que, em qualquer circunstância, o meu partido pode sempre contar comigo até eu poder."

[em atualização]