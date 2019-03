Vice do CDS Adolfo Mesquita Nunes na administração da GALP

Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do CDS, confirmou ao DN que vai integrar o Conselho de Administração da Galp, mas não quis fazer comentários.

O ex-secretário de Estado do Turismo do governo PSD/CDS será administrador não-executivo da nova equipa liderada por Paula Amorim. Segundo o Expresso, Mesquita Nunes partilhará o Conselho de Administração com a empreendedora Cristina Fonseca, Carlos Pinto (membro da Comissão Executiva da Sonangol) e Edmar Fagundes de Almeida (economista e académico brasileiro especialista na área da energia).

Paula Amorim, à cabeça da empresa há cerca de dois anos e meio, quer uma administração mais jovem e com mais mulheres e convidou duas para a Comissão Executiva: Sofia Tenreiro que dirigia a Cisco em Portugal e Susana Quintana-Plaza, que foi responsável pela área de tecnologia e de inovação da E.On.

Segundo apurou o Expresso, Sofia Tenreiro irá liderar a área de comercial e de marketing da empresa que passará a juntar retalho e clientes empresariais. Já Susana Quintana-Plaza ficará responsável por uma nova área da empresa que agregará a inovação, as novas tecnologias e as energias renováveis.

A proposta da Amorim Energia já deu entrada na CMVM.