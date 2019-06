António Costa escolhe ambiente para o último debate quinzenal no Parlamento

Confortável nas questões ambientais, António Costa tem defendido que Portugal está "na primeira linha dos países" que pretendem atingir a neutralidade carbónica em 2050, e será com as medidas tomadas durante esta legislatura que abre hoje o último debate quinzenal no Parlamento.

Entre as medidas tomadas na presente legislatura, António Costa tem destacado a descida dos passes sociais nos sistemas de transportes urbanos e interurbanos em Portugal.

Ao nível programático, o PS identificou a luta contra às alterações climáticas como um dos "quatro eixos estratégicos" que constarão no seu programa eleitoral, a par com o desafio demográfico, a transição para a sociedade digital e o combate às desigualdades.

A questão ambiental tem estado também na primeira linha das intervenções no plano externo, designadamente ao nível da Agenda Estratégia para a União Europeia - documento que estará em debate no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, em Bruxelas.

Este último debate quinzenal no parlamento vai ocorrer num momento em que o Governo ainda tem pendentes sem acordo político alguns dos diplomas que considera estruturantes, o primeiro dos quais o da revisão do cadastro.

António Costa afirmou mesmo que a revisão do cadastro é essencial para a conclusão a reforma da floresta.

Pendentes no parlamento estão ainda propostas de lei do Governo para as revisões da Lei de Bases da Saúde, da Habitação e da legislação laboral.

Deste conjunto de diplomas, para já, apenas se antevê acordo político na Lei de Bases da Habitação, juntando o PS, os seus parceiros da esquerda parlamentar (Bloco de Esquerda, PCP e PEV) e, eventualmente, o PSD.