Tribunal Constitucional chumba parcialmente lei dos metadados

Tribunal Constitucional demorou dois anos a analisar pedido do PCP, BE e PEV

O Tribunal Constitucional (TC) chumbou a chamada "Lei dos Metadados". A notícia foi avançada pela Rádio Renascença e confirmada pelo DN. Esta é a lei que abriu a porta à possibilidade de os serviços secretos terem acesso a dados individuais de comunicações - não o conteúdo das conversas mas os dados de tráfego (origem do contacto, duração, identificação do destino).

A lei estava no TC há dois anos, tendo a sua fiscalização sucessiva de constitucionalidade sido pedida por deputados do PCP, Bloco de Esquerda e PEV.

O diploma, que foi promulgado pelo Presidente da República, resultou de uma proposta do Governo e de um projeto do CDS e teve propostas de alteração do PSD. Foi, portanto, aprovada por PS, PSD e CDS e teve os votos contra da esquerda.

Marcelo promulgou o diploma, alegando esse consenso político e jurídico entre os partidos.

No ato da promulgação, o Presidente referiu que a decisão de promulgar o diploma da Assembleia da República, aprovado por PS, PSD e CDS-PP, teve em conta o "consenso jurídico atingido, tendo em vista ultrapassar as dúvidas que haviam fundamentado anteriores pedidos de fiscalização preventiva da constitucionalidade" e "a relevância do regime em causa para a defesa do Estado de Direito Democrático, e em particular para a proteção dos direitos fundamentais".

