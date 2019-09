Tolentino Mendonça. Marcelo irá a Roma mas antes estará no 5 de outubro

O Presidente da República que estar em Roma no dia 5 de outubro para assistir às cerimónias de ordenação do arcebispo Tolentino Mendonça como cardeal mas está a organizar a sua agenda para não faltar à celebração em Lisboa do dia da instauração da República.

De manhã, Marcelo Rebelo de Sousa estará nos Paços do Concelho, em Lisboa, para a celebração da República, onde discursará, juntamente com o presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS).

A seguir, partirá de avião para Roma, pretendendo aí assistir à nomeação de Tolentino de Mendonça como cardeal. No Consistório em que isso ocorrerá, o Papa Francisco atribuirá ainda o título, anel e barrete de cardeal a outros doze prelados.

Marcelo regressará nessa mesma noite a Lisboa e, no dia seguinte, dia de eleições legislativas, irá até Cabeceiras de Basto votar.

Tolentino de Mendonça será o quinto cardeal português em funções, somando-se a Manuel Clemente (patriarca de Lisboa), António Marto (bispo de Leiria-Fátima), Saraiva Martins (emérito da Congregação das Causas dos Santos), e Monteiro de Castro (penitenciário-mor emérito da Santa Sé).

No Colégio Cardinalício, o órgão do Vaticano que se reúne em conclave para eleger os papas, dos cinco cardeais portugueses só Tolentino, Clemente e Marto têm direito a voto, por terem menos de 80 anos. Aos 53 anos, Tolentino de Mendonça, natural da Madeira, torna-se o segundo cardeal mais novo do Colégio Cardinalício. O prelado dirige desde 1 de setembro de 2018 a Biblioteca e Arquivo Secreto do Vaticano.