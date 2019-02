Tancos: General Carlos Jerónimo admite "conivência" do interior no furto de material

O furto de material de guerra nos paióis de Tancos "ocorreu com a geração que se preparava para resolver a situação" de vulnerabilidade na segurança das instalações, afirmou esta quinta-feira o então comandante operacional do Exército.

O tenente-general Faria Menezes, que falava na comissão parlamentar de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar em Tancos, sublinhou que o caso das vulnerabilidades na segurança dos paióis "estava identificado" e a ser resolvido pelos responsáveis da altura

Nesse sentido, o então chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte, foi "o mais injustiçado e sem sorte" dos chefes do ramo, pois o furto ocorrido a 28 de junho de 2017 "poderia ter acontecido com qualquer CEME" - e que Faria Menezes disse estar convencido de que teve colaboração interna.

Contudo, Faria Menezes mostrou-se muito crítico da "gestão política" feita por Rovisco Duarte de um caso em que, até "às 15:00 horas" de sábado dia 01 de julho, "o Exército estava unido e coeso atrás do CEME, pronto a enfrentar tudo" após terem adotado medidas de "contenção de danos" e estarem preparados para assumir responsabilidades.

Nessa tarde, Rovisco Duarte disse-lhe por telefone que ia exonerar os comandantes das cinco unidades responsáveis pela segurança dos paióis invocando "razões de pressão superior" que não especificou. O CEME "não disse porque tinha mudado de opinião", apenas que "a pressão é muita, temos de fazer qualquer coisa", recordou.

Faria Menezes, que considerou opção como "inqualificável", evocou as múltiplas tentativas que fez para Rovisco Duarte não exonerar os cinco coronéis - chegando a oferecer-se ele próprio para ser exonerado - ou, então, falar primeiro com os generais da cúpula do ramo antes de decidir, mas sem sucesso.

O militar contou ainda ter dito a Rovisco Duarte que deixaria de ser comandante operacional se o CEME mantivesse a decisão, dizendo desconhecer se a exoneração se devia a uma "estratégia de comunicação" de Rovisco Duarte no que era uma situação que era geradora de vergonha para os coronéis e as respetivas famílias.

Perante a insistência do deputado Carlos Abreu Amorim (PSD) para que dissesse se a invocada pressão superior por Rovisco Duarte teria origem no então ministro da Defesa Azeredo Duarte, Faria Menezes foi enfático: "Desconheço o autor" e "não posso testemunhar em sede parlamentar o que não assisti".

Corrigindo o deputado António Carlos Monteiro (CDS) ao dizer-lhe que "os militares não pedem desculpa", o tenente-general insurgiu-se também com o deputado Ricardo Bexiga (PS) por este dizer que Faria Menezes não mostrara em relação às falhas de segurança nos paióis a mesma indignação que expressara em relação à forma como Rovisco Duarte geriu o caso.

Faria Menezes questionou também a relação que o deputado João Vasconcelos (BE) estabeleceu entre o caso de Tancos e as críticas que fez nas redes sociais ao poder político por retirar as tropas do Kosovo.

O tenente-general, dizendo não ser "de direita nem de esquerda mas às direitas", indignou-se ainda por o Ministério Público ter pedido escutas relacionadas com um eventual furto em instalações militares e não ter alertado as Forças Armadas - e estranhou não ter sido convidado para participar na "reunião de alto nível" de Tancos em que, a 04 de julho, estiveram presentes o Presidente da República, o ministro da Defesa, o CEME e o diretor da PJ Militar.